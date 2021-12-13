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Эмма Радукану пропустит турнир в Абу-Даби

Теннис
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Теннисистка сдала положительный тест на коронавирус

Эмма Радукану пропустит турнир в Абу-Даби

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Чемпионка US Open – 2021 19-летняя британка Эмма Радукану сдала положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает в своём "твиттере" пресс-служба выставочного турнира в Абу-Даби, где Радукану должна была начать сезон-2022.

"Я очень хотела сыграть перед фанатами здесь, в Абу-Даби, но, к сожалению, после положительного результата теста на COVID-19 мне придётся отложить это до следующего раза. Я уйду на самоизоляцию в соответствии с правилами и, надеюсь, скоро смогу вернуться", — говорится в заявлении теннисистки.

Соревнования пройдут с 16 по 18 декабря. Радукану должна была сыграть с олимпийской чемпионкой, швейцаркой Белиндой Бенчич. Организаторы отметили, что уже начали поиск новой соперницы Бенчич.

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В статье: Эмма Радукану
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