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Назван лучший тренер года по версии WTA
Победу в этой номинации одержала бывшая испанская теннисистка
Фото: sport.ru
Бывшая испанская теннисистка Кончита Мартинес была признана лучшим тренером года по версии WTA, сообщает пресс-служба организации. Мартинес в настоящее время является тренером 3-й ракетки мира испанки Гарбинье Мугурусы.
Мугуруса в 2021 году выиграла три турнира, включая Итоговый чемпионат WTA. Что касается Мартинес, то она во время карьеры была второй ракеткой мира. Она стала четвёртым обладателем приза лучшему тренеру по версии WTA.
Player service and sportsmanship awards have been announced ????— wta (@WTA) December 12, 2021
WTA Coach of the Year ???? @conchitamartinz
Peachy Kellmeyer Player Service Award ???? @kristieahn
Karen Krantzcke Sportsmanship Award ???? @CarlaSuarezNava
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