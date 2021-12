Назван лучший тренер года по версии WTA

Бывшая испанская теннисистка Кончита Мартинес была признана лучшим тренером года по версии WTA, сообщает пресс-служба организации. Мартинес в настоящее время является тренером 3-й ракетки мира испанки Гарбинье Мугурусы.

Мугуруса в 2021 году выиграла три турнира, включая Итоговый чемпионат WTA. Что касается Мартинес, то она во время карьеры была второй ракеткой мира. Она стала четвёртым обладателем приза лучшему тренеру по версии WTA.

