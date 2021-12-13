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Бывшая первая ракетка мира: Новой Большой тройки уже не будет

Теннис
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Хуан-Карлос считает, что сейчас теннисисты более сбалансированные

Бывшая первая ракетка мира: Новой Большой тройки уже не будет

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Экс первая ракетка мира испанец Хуан-Карлос Ферреро высказался о будущем тенниса без представителей "Большой тройки".

"Новой "Большой тройки" уже не будет, хотя я и считаю, что сейчас теннисисты более сбалансированные, чем раньше. Только трое игроков побеждали так долго… Не думаю, что мы увидим это снова. Есть игроки, которые будут в топе много лет – Медведев, Зверев, Циципас… Плюс другие ребята, которые прогрессируют, молодые теннисисты вроде Синнера и Хуркача. Надеюсь, Алькарас тоже выйдет на этот уровень, как и Корда", — приводит слова Ферреро Gazzetta.gr.

Отметим, что Ферреро является тренером 18-летнего Карлоса Алькараса (32-я ракетка мира, четвертьфиналист US Open – 2021, чемпион Итогового турнира U21 в Милане).

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В статье: Хуан-Карлос Ферреро
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