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Новак Джокович может стать капитаном сборной Сербии на АТР Cup
Такой вариант возможен, если Виктор Троицки откажется от турнира
фото - flashscore.com.ua
20-кратный победитель турниров "Большого шлема", первая ракетка мира серб Новак Джокович может стать капитаном национальной команды на турнире ATP Cup, который пройдёт в Сиднее в начале января. Это связано с тем, что Виктор Троицки, который был капитаном сборной Сербии на Кубке Дэвиса, отказался приехать на турнир.
"От меня как от главного тренера на этом соревновании особо ничего не требуется. Мне не кажется, что я поеду. Тренер ничего не решает, потому что первый и второй номера команды автоматически обязаны играть матчи в одиночном разряде, никаких изменений нет. Если один из них получает травму, то кто-то выходит на замену. Я ничего не решаю. Я не поеду", — приводит слова Троицки Telegraf, ссылаясь на Sportski Zurnal.
В случае отказа Троицки капитаном станет либо Джокович, либо его личный тренер Горан Иванишевич
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