Эжени Бушар вернулась на корт после 8- месячного перерыва

Канадская теннисистка Эжени Бушар впервые за восемь месяцев взяла в руки ракетку и вышла на корт. Об этом она сообщила в "Инстаграме".

"Я первый раз за восемь месяцев ударила по мячу! Этот день наконец настал! Не могу поверить", — написала спортсменка, прикрепив текст к соответствующему видео.

Напомним, в начале июня Бушар провели артроскопическую операцию в связи с разрывом подлопаточной мышцы.