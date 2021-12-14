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Эжени Бушар вернулась на корт после 8- месячного перерыва
Теннисистка восстанавливалась от травмы
Канадская теннисистка Эжени Бушар впервые за восемь месяцев взяла в руки ракетку и вышла на корт. Об этом она сообщила в "Инстаграме".
"Я первый раз за восемь месяцев ударила по мячу! Этот день наконец настал! Не могу поверить", — написала спортсменка, прикрепив текст к соответствующему видео.
Напомним, в начале июня Бушар провели артроскопическую операцию в связи с разрывом подлопаточной мышцы.
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