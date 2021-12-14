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Доминик Тим и Каспер Рууд пропустят выставочный турнир в Абу-Даби

Теннис
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Теннисисты снялись с соревнований

Доминик Тим и Каспер Рууд пропустят выставочный турнир в Абу-Даби

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Чемпион US Open – 2020 австриец Доминик Тим и восьмая ракетка мира норвежец Каспер Рууд снялись с выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает пресс-служба соревнований. Турнир пройдёт с 16 по 18 декабря.

"Мне очень хотелось вернуться в Абу-Даби, но я ещё не готов выступать на высоком уровне. Обидно пропустить этот турнир, но мне нужно продолжать подготовку к новому сезону", — объяснил своё решение Тим в "Инстаграме".

Тима и Рууда заменят британец Даниэль Эванс и американец Тейлор Фритц.

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В статье: Доминик Тим Каспер Рууд
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