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WTA представила топ-20 отыгранных матч-болов. ВИДЕО

Теннис
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Свитолина тоже засветилась в ролике

WTA представила топ-20 отыгранных матч-болов. ВИДЕО

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Официальный YouTube-канал НБА опубликовал топ-20 отыгранных матч-болов в сезоне 2021 года.

В этом видео отметилась и Элина Свитолина – первая ракетка Украины в апреле на турнире в Мадриде в матче с Жиль Тайхман не реализовала шесть матч-болов.

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В статье: теннис Элина Свитолина
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