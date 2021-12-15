WTA представила топ-20 отыгранных матч-болов. ВИДЕО

Официальный YouTube-канал НБА опубликовал топ-20 отыгранных матч-болов в сезоне 2021 года.

В этом видео отметилась и Элина Свитолина – первая ракетка Украины в апреле на турнире в Мадриде в матче с Жиль Тайхман не реализовала шесть матч-болов.