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Циципас: Уилл Смит, вы будете моим новым тренером?
Грек решил подшутить
фото - flashscore.com.ua
Четвёртая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас выступил с забавным предложением в своём "твиттере".
"Уилл Смит, вы будете моим новым тренером?" — написал грек.
Предположительно Циципас отреагировал на новый фильм Смита "Король Ричард", где он играет роль отца и тренера Серены и Винус Уильямс. Отметим, что с детства по настоящее время Циципаса тренирует его отец, Апостолос Циципас.
Ранее Циципас успешно перенёс операцию на правом локте. Травма беспокоила его уже давно, а на прошедшем Итоговом чемпионате ATP обострилась, что заставило Стефаноса сняться с соревнований.
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