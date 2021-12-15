Циципас: Уилл Смит, вы будете моим новым тренером?

Четвёртая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас выступил с забавным предложением в своём "твиттере".

"Уилл Смит, вы будете моим новым тренером?" — написал грек.

Предположительно Циципас отреагировал на новый фильм Смита "Король Ричард", где он играет роль отца и тренера Серены и Винус Уильямс. Отметим, что с детства по настоящее время Циципаса тренирует его отец, Апостолос Циципас.

Ранее Циципас успешно перенёс операцию на правом локте. Травма беспокоила его уже давно, а на прошедшем Итоговом чемпионате ATP обострилась, что заставило Стефаноса сняться с соревнований.