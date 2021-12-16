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Надаль побил рекорд по количеству сезонов подряд в топ-10

Теннис
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Еще одно громкое достижение в резюме испанца

Надаль побил рекорд по количеству сезонов подряд в топ-10

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Рафаэль Надаль завершил 17-й подряд сезон в топ-10 рейтинга АТР и превзошел достижение американца Джимми Коннорса.

Надаль продлил свою серию несмотря на то, что из-за проблем со здоровьем ему пришлось завершить сезон в начале августа.

Рафаэль Надаль в прошлом сезоне стал чемпионом Мастерса в Риме, но впервые с 2016 года не сыграл в финале турнира Большого шлема.

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В статье: теннис Рафаэль Надаль
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