Надаль побил рекорд по количеству сезонов подряд в топ-10

Рафаэль Надаль завершил 17-й подряд сезон в топ-10 рейтинга АТР и превзошел достижение американца Джимми Коннорса.

DID YOU KNOW?



By finishing this year at No. 6, @RafaelNadal has now finished in the Top 10 for the last 17 years in a row (2005 to 2021).



It's the new record for most consecutive Top 10 finishes in ATP rankings history.



