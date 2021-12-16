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Надаль побил рекорд по количеству сезонов подряд в топ-10
Еще одно громкое достижение в резюме испанца
Рафаэль Надаль завершил 17-й подряд сезон в топ-10 рейтинга АТР и превзошел достижение американца Джимми Коннорса.
DID YOU KNOW?— TENNIS (@Tennis) December 15, 2021
By finishing this year at No. 6, @RafaelNadal has now finished in the Top 10 for the last 17 years in a row (2005 to 2021).
It's the new record for most consecutive Top 10 finishes in ATP rankings history.
SURPASSES CONNORS' 16 IN A ROW: https://t.co/mwnsr5fTFS pic.twitter.com/XJVPD9bqRu
Надаль продлил свою серию несмотря на то, что из-за проблем со здоровьем ему пришлось завершить сезон в начале августа.
Рафаэль Надаль в прошлом сезоне стал чемпионом Мастерса в Риме, но впервые с 2016 года не сыграл в финале турнира Большого шлема.
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