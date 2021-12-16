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Надаль: Возвращение на корт будет непростым
Рафаэль поделился ожиданиями от возвращения на корт
фото - atptour.com
Бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от возвращения на корт. Он залечил травму ноги, из-за которой пропустил концовку сезона. Теперь Надаль сыграет на выставочном турнире в Абу-Даби. На корт Рафа не выходил с августа 2021 года.
"Я очень счастлив вернуться на корт. Проблема была не в боли. Во время моей карьеры я постоянно сталкивался с болью, почти всё время. Просто можно играть с болью, которую можешь терпеть. В моём случае было иначе.
Посмотрим, как я себя буду чувствовать. Мне нужно попробовать сыграть на турнире. Конечно, чувствую себя лучше. Если бы не так, я бы сюда не приехал. Понимаю, что возвращение на корт будет непростым, у меня не слишком большие ожидания прямо сейчас.
Я просто хочу вновь сыграть перед большой аудиторией, встретиться с отличными соперниками и получить удовольствие. Этот период для меня был тяжёлым, поэтому я рад, что оказался здесь", — сказал Надаль на пресс-конференции перед стартом турнира в Абу-Даби.
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