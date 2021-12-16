Рафаэль Надаль: Перед Australian Open я сыграю лишь на одном турнире

Бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль рассказал о планах подготовки к Australian Open.

"Я надеюсь, что моя нога будет ощущаться всё лучше и лучше, что смогу подняться на уровень, на котором хочу быть. Если я смогу играть без каких-либо ограничений из-за здоровья, то хочу биться за каждый титул, это моя цель.

Но ситуация быстро меняется. Что сегодня кажется невозможным, может стать другим уже через месяц.

Мне будет очень тяжело. Если всё сложится нормально, то перед Australian Open я сыграю лишь на одном турнире и проведу два матча здесь, в Абу-Даби. Именно такой план подготовки. Но главный вопрос — состояние здоровья", — цитирует Надаля Independent.