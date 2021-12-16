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Маррей вышел в полуфинал турнира в Абу-Даби, где сыграет с Надалем
Ожидается интересный матч
Британский теннисист Энди Маррей уверенно обыграл соотечественника Даниэля Эванса в четвертьфинале турнира в Абу-Даби (ОАЭ) в двух сетах.
Энди Маррей - Даниэль Эванс 6:3, 6:2
Маррей пробился в полуфинал турнира, где его соперником станет бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль. Рафаэль проведёт первый матч за 5 месяцев.
Отметим, что последний раз Маррей и Надаль встречались более пяти лет назад — 7 мая 2016 года. Они сражались за выход в финал турнира Mutua Madrid Open. Победителем тогда стал Маррей (7:5, 6:4).
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