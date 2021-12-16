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Белинда Бенчич уступила в финале выставочного турнира в Абу-Даби
Жабер одержала победу
фото - flashscore.com.ua
10-я ракетка мира из Туниса Онс Жабер стала победительницей выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ). Жабер в единственном матче турнира оказалась сильнее 23-го номера женского мирового рейтинга, олимпийской чемпионки Белинды Бенчич.
Онс Жабер - Белинда Бенчич 4:6, 6:3, 10:8
Отметим, что Жабер заменила чемпионку US Open — 2021, британку Эмму Радукану на этом товарищеском турнире.
Параллельно в столице Объединённых Арабских Эмиратов проходит мужской выставочный турнир.
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