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Белинда Бенчич уступила в финале выставочного турнира в Абу-Даби

Теннис
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Жабер одержала победу

Белинда Бенчич уступила в финале выставочного турнира в Абу-Даби

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

10-я ракетка мира из Туниса Онс Жабер стала победительницей выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ). Жабер в единственном матче турнира оказалась сильнее 23-го номера женского мирового рейтинга, олимпийской чемпионки Белинды Бенчич.

Онс Жабер - Белинда Бенчич 4:6, 6:3, 10:8

Отметим, что Жабер заменила чемпионку US Open — 2021, британку Эмму Радукану на этом товарищеском турнире.

Параллельно в столице Объединённых Арабских Эмиратов проходит мужской выставочный турнир.

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В статье: Онс Жабер Белинда Бенчич
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