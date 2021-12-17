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Стаховский может завершить карьеру после Australian Open
К этому все идет
Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский поделился своими планами на сезон 2022 года.
«Физически я способен играть дальше, но есть некоторые моменты, связанные с моей семьей.
Для меня сейчас важным моментом является мое присутствие рядом с семьей, помочь супруге воспитывать троих детей. Это нелегкое занятие.
Так что, может быть так, что Australian Open будет конечной точкой моей сольной карьеры», - сказал теннисист.
В ноябре Сергей Стаховский объявил о завершении карьеры в сборной Украины – в Кубке Дэвиса киевлянин представлял команду с 2006 года.
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