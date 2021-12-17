Стаховский может завершить карьеру после Australian Open

Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский поделился своими планами на сезон 2022 года.

«Физически я способен играть дальше, но есть некоторые моменты, связанные с моей семьей.

Для меня сейчас важным моментом является мое присутствие рядом с семьей, помочь супруге воспитывать троих детей. Это нелегкое занятие.

Так что, может быть так, что Australian Open будет конечной точкой моей сольной карьеры», - сказал теннисист.

В ноябре Сергей Стаховский объявил о завершении карьеры в сборной Украины – в Кубке Дэвиса киевлянин представлял команду с 2006 года.