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10 случаев, когда теннисисты в 2021 году включали режим Бога. ВИДЕО
Самые яркие перформансы сезона в АТР-туре
фото - flashscore.com.ua
YouTube-канал Tennis TV представил 10 случаев из 2021 года, когда теннисисты выводили свой уровень игры на новый уровень.
В этом видео представлены матчи при участии Новака Джоковича и других топ-игроков.
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