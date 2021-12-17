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10 случаев, когда теннисисты в 2021 году включали режим Бога. ВИДЕО

Теннис
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Самые яркие перформансы сезона в АТР-туре

10 случаев, когда теннисисты в 2021 году включали режим Бога. ВИДЕО

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

YouTube-канал Tennis TV представил 10 случаев из 2021 года, когда теннисисты выводили свой уровень игры на новый уровень.

В этом видео представлены матчи при участии Новака Джоковича и других топ-игроков.

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В статье: Новак Джокович теннис
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