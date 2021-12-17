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Победа Циципаса над Надалем на Australian Open – главный камбэк года в АТР-туре
Невероятный матч
фото - rolandgarros.com
Ассоциация теннисистов-профессионалов представила пять главных камбэков года на турнирах Большого шлема.
На первом месте расположился Стефанос Циципас, который в четвертьфинале Australian Open в матче с Рафаэлем Надалем отыгрался с 0:2 по сетам (3:6, 2:6, 7:6, 6:4, 7:5).
Второе место заняла победа Новака Джоковича в финале Ролан Гаррос против Циципаса, а на третьей строке расположился камбэк Доминика Тима в матче с Ником Кирьосом на Открытом чемпионате Австралии.
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