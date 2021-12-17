Надаль уступил Маррею в полуфинальном матче выставочного турнира в Абу-Даби

Испанский теннисист Рафаэль Надаль уступил британцу Энди Маррею в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ).

Абу-Даби

Рафаэль Надаль - Энди Маррей 3:6, 5:7

Бывшие первые ракетки мира сыграли друг с другом впервые за 5,5 лет. Для Надаля встреча с Марреем стала первой с августа 2021 года. Во время паузы испанец залечивал травму ноги.

Перед финалом в матче за 3-е место Рафаэль Надаль встретится с представителем Канады Денисом Шаповаловым.