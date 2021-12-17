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Надаль уступил Маррею в полуфинальном матче выставочного турнира в Абу-Даби
Испанец не смог справиться с оппонентом
Фото: ATP Tour / Автор неизвестен
Испанский теннисист Рафаэль Надаль уступил британцу Энди Маррею в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ).
Абу-Даби
Рафаэль Надаль - Энди Маррей 3:6, 5:7
Бывшие первые ракетки мира сыграли друг с другом впервые за 5,5 лет. Для Надаля встреча с Марреем стала первой с августа 2021 года. Во время паузы испанец залечивал травму ноги.
Перед финалом в матче за 3-е место Рафаэль Надаль встретится с представителем Канады Денисом Шаповаловым.
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