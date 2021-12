Удар Симоны Халеп признан лучшим по итогам года

Двукратная победительница турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира Симона Халеп признана исполнительницей лучшего удара года по версии WTA.

В организации отметили удар Халеп, который она совершила в матче с Еленой-Габриэлой Русе на турнире Transylvania Open в Румынии.

2018 ???? 2021



With an ???????????????????????????????????????? passing shot, the 2021 Singles Shot of the Year goes to @Simona_Halep! She secures this award for the second time ????



Presented by @CorpayFX