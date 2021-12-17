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Удар Симоны Халеп признан лучшим по итогам года
Румынская теннисистка получит награду
Двукратная победительница турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира Симона Халеп признана исполнительницей лучшего удара года по версии WTA.
В организации отметили удар Халеп, который она совершила в матче с Еленой-Габриэлой Русе на турнире Transylvania Open в Румынии.
2018 ???? 2021— wta (@WTA) December 16, 2021
With an ???????????????????????????????????????? passing shot, the 2021 Singles Shot of the Year goes to @Simona_Halep! She secures this award for the second time ????
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