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Удар Симоны Халеп признан лучшим по итогам года

Теннис
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Румынская теннисистка получит награду

Удар Симоны Халеп признан лучшим по итогам года

Новина українською

Двукратная победительница турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира Симона Халеп признана исполнительницей лучшего удара года по версии WTA.

В организации отметили удар Халеп, который она совершила в матче с Еленой-Габриэлой Русе на турнире Transylvania Open в Румынии.

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В статье: Симона Халеп
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