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Фонд Джоковича будет помогать сербским детям получать дошкольное образование
Об этом рассказал сам теннисист
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, что его фонд будет сотрудничать с Национальной почтовой службой Сербии. Совместно организации будут помогать детям в дошкольном образовании. Также сербский теннисист показал, какой подарок сделала ему Национальная почтовая служба.
"Для меня большая честь получить свою собственную сербскую марку. Спасибо моей щедрой стране за этот уникальный подарок! Я смущён!
Также мы рады сообщить, что будем сотрудничать с Национальной почтовой службой Сербии в проектах моего фонда, чтобы каждый ребёнок имел возможность посещать дошкольные учреждения. Выражаю благодарность всем тем, кто помогал нам. А теперь мы с женой принесём домой несколько марок, чтобы дети написали Санта-Клаусу", — написал Джокович у себя в "инстаграме".
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