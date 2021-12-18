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АТР определили главные турниры 2021 года
Подведение итогов
Getty Images/Global Images Ukraine
АТР определили победителей в номинации "Лучшие турниры года". Голосование проходило в трех категориях (АТР 1000, АТР 500, АТР 250).
Итак, в номинации лучший турнир года серии АТР 1000 победил Индиан-Уэллс, АТР 500 – Доха, АТР 250 – Вена.
Отметим, что "мастерс" в Индиан-Уэллс уже в седьмой раз признан лучшим в своей категории, турнир в Дохе – в четвертый раз, а соревнования в Вене – впервые.
Напомним, что ранее АТР
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