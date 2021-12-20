Надаль и Циципас стали авторами лучшего матча года в АТР-туре. ВИДЕО

Ассоциация теннисистов-профессионалов назвала финальный матч на турнире в Барселоне между Рафаэлем Надалем и Стефаносом Циципасом лучшим поединком 2021 года.

Надаль в апреле обыграл Циципаса за 3 часа и 40 минут (6:4, 6:7, 7:5) и стал 12-кратным чемпионом турнира. В концовке решающего сета испанец на своей подаче отыграл матч-бол.