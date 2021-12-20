Надаль заразился коронавирусом

Экс-первая ракетка мира и 20-кратный победитель турниров Большого шлема Рафаэль Надаль сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.

Инфекцию испанец подхватил в Абу-Даби, где выступал на выставочном турнире.

«У меня есть легкие симптомы, но я надеюсь, что постепенно поправлюсь. Я сейчас нахожусь дома и сообщил о своем результате всем, с кем был в контакте», - говорится в заявлении 35-летнего теннисиста.

Рафаэль Надаль отметил, что ситуация с коронавирусом может повлиять на календарь его турниров.