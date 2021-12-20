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Надаль заразился коронавирусом
И это перед стартом нового сезона
Экс-первая ракетка мира и 20-кратный победитель турниров Большого шлема Рафаэль Надаль сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.
Инфекцию испанец подхватил в Абу-Даби, где выступал на выставочном турнире.
«У меня есть легкие симптомы, но я надеюсь, что постепенно поправлюсь. Я сейчас нахожусь дома и сообщил о своем результате всем, с кем был в контакте», - говорится в заявлении 35-летнего теннисиста.
Рафаэль Надаль отметил, что ситуация с коронавирусом может повлиять на календарь его турниров.
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