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В WTA скептически отнеслись к новому видео с Пэн Шуай
Все выглядит слишком наигранно
В WTA отреагировали на публикацию нового видео с китайской теннисисткой Пэн Шуай. Ранее сингапурское издание Lianhe Zaobao опубликовало интервью с теннисисткой, в котором она заявила, что никогда не говорила об изнасиловании. Также спортсменка назвала скандал с её участием недопониманием.
"Мы продолжаем настаивать на своей позиции, требуем честного и прозрачного расследования, без цензуры и давления", — сообщили AFP в пресс-службе WTA.
Ранее руководство WTA сообщило о приостановке проведения турниров в Китае из-за дела Пэн Шуай.
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