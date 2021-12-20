В WTA скептически отнеслись к новому видео с Пэн Шуай

В WTA отреагировали на публикацию нового видео с китайской теннисисткой Пэн Шуай. Ранее сингапурское издание Lianhe Zaobao опубликовало интервью с теннисисткой, в котором она заявила, что никогда не говорила об изнасиловании. Также спортсменка назвала скандал с её участием недопониманием.

"Мы продолжаем настаивать на своей позиции, требуем честного и прозрачного расследования, без цензуры и давления", — сообщили AFP в пресс-службе WTA.

Ранее руководство WTA сообщило о приостановке проведения турниров в Китае из-за дела Пэн Шуай.