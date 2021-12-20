  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. В WTA скептически отнеслись к новому видео с Пэн Шуай
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В WTA скептически отнеслись к новому видео с Пэн Шуай

Теннис
(1 голосов)

Все выглядит слишком наигранно

В WTA скептически отнеслись к новому видео с Пэн Шуай

Новина українською

В WTA отреагировали на публикацию нового видео с китайской теннисисткой Пэн Шуай. Ранее сингапурское издание Lianhe Zaobao опубликовало интервью с теннисисткой, в котором она заявила, что никогда не говорила об изнасиловании. Также спортсменка назвала скандал с её участием недопониманием.

"Мы продолжаем настаивать на своей позиции, требуем честного и прозрачного расследования, без цензуры и давления", — сообщили AFP в пресс-службе WTA.

Ранее руководство WTA сообщило о приостановке проведения турниров в Китае из-за дела Пэн Шуай.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Пэн Шуай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...