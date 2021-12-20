Чемпионка US Open – 2021 19-летняя британка Эмма Радукану признана спортсменкой года по версии BBC. Напомним, Радукану стала первой теннисисткой в истории, которая выиграла титул "Большого шлема", стартовав в квалификации турнира.

Второе место в голосовании занял прыгун в воду Том Дейли, а третье — пловец Адам Пити.

После US Open Радукану приняла участие в турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), где на старте уступила белоруске Александре Саснович со счётом 2:6, 4:6.