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Эмма Радукану признана спортсменкой года по версии BBC

Теннис
(1 голосов)

Теннисистка провела отличный сезон

Эмма Радукану признана спортсменкой года по версии BBC

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпионка US Open – 2021 19-летняя британка Эмма Радукану признана спортсменкой года по версии BBC. Напомним, Радукану стала первой теннисисткой в истории, которая выиграла титул "Большого шлема", стартовав в квалификации турнира.

Второе место в голосовании занял прыгун в воду Том Дейли, а третье — пловец Адам Пити.

После US Open Радукану приняла участие в турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), где на старте уступила белоруске Александре Саснович со счётом 2:6, 4:6.

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В статье: Эмма Радукану
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