Полуфиналистка Australian Open снялась с турнира

Чешская теннисистка Каролина Мухова, которая на Australian Open 2021 года сенсационно дошла до полуфинала, из-за травмы мышц живота пропустит новый розыгрыш Открытого чемпионата Австралии.

Место Муховой в основной сетке первого в сезоне турнира Большого шлема досталось 105-й ракетке мира Мисаки Дои.

Помимо чешки в Мельбурн не приедет и действующая финалистка турнира Дженнифер Брэйди, которая в последний раз выходила на корт в августе на турнире в Цинциннати.

Australian Open-2022 пройдет с 17 по 30 января. Украину в основной сетке мэйджора представят Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.