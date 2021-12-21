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Полуфиналистка Australian Open снялась с турнира
Потеря для Мельбурна
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чешская теннисистка Каролина Мухова, которая на Australian Open 2021 года сенсационно дошла до полуфинала, из-за травмы мышц живота пропустит новый розыгрыш Открытого чемпионата Австралии.
Место Муховой в основной сетке первого в сезоне турнира Большого шлема досталось 105-й ракетке мира Мисаки Дои.
Помимо чешки в Мельбурн не приедет и действующая финалистка турнира Дженнифер Брэйди, которая в последний раз выходила на корт в августе на турнире в Цинциннати.
Australian Open-2022 пройдет с 17 по 30 января. Украину в основной сетке мэйджора представят Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.
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