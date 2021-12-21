Тренер Надаля вслед за Рафой сдал положительный тест на коронавирус

Тренер Рафаэля Надаля, экс-первая ракетка мира и чемпион Ролан Гаррос-1998 Карлос Мойя сдал положительный тест на коронавирус вслед за своим подопечным.

"Хочу сообщить, что также сдал положительный тест на коронавирус. В воскресение, когда я прилетел на Мальорку, у меня уже были симптомы заболевания. Тест на антитела при этом был отрицательным. Спустя несколько часов, когда один из членов команды сдал положительный тест, я сам пошел и сдал ПЦР, результаты которого также оказались неутешительными", — написал Мойя в своём "твиттере".

Карлос — первый представитель Испании, возглавивший одиночный рейтинг ATP.