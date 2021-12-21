Фонд семьи Джоковича собирает деньги на строительство нового дошкольного учреждения

Благотворительный фонд теннисиста Новака Джоковича и его жены Елены начал новую кампанию пожертвований в Нише (Сербия).

"Ниш — прекрасный город с уникальной культурой, жители которого получили признание как внутри страны, так и за рубежом. У нас остались прекрасные воспоминания об этом городе, и мы рады, что в этот Сезон Пожертвований собираем средства на строительство нового дошкольного учреждения, тем самым позволяя детям и их семьям мечтать о большем", — говорится в заявлении на официальном сайте фонда.

В 2012 году Джокович получил гуманитарную премию Артура Эша за свои достижения в благотворительности.