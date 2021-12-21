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Десятая ракетка мира заразилась коронавирусом

Теннис
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Об этом написала сама теннисистка

Десятая ракетка мира заразилась коронавирусом

Фото: sport.ru

Новина українською

Десятая ракетка мира Онс Жабер сообщила, что заразилась коронавирусом.

"Привет всем! Несмотря на то, что я полностью прошла вакцинацию, болезнь меня не миновала. Последний тест на коронавирус оказался положительным. Я испытываю сильные симптомы заболевания, но надеюсь преодолеть вирус и быстро справиться с недугом. Сейчас я нахожусь на самоизоляции в Тунисе и буду сообщать о своём состоянии", – написала Жабер в своём "твиттере".

На прошлой неделе Жабер приняла участие в выставочном турнире в Абу-Даби. До его начала коронавирусом заразилась Эмма Радукану, а после него положительные анализы сдали Рафаэль Надаль и его тренер Карлос Мойя, а также Белинда Бенчич.

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В статье: Онс Жабер
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