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Десятая ракетка мира заразилась коронавирусом
Об этом написала сама теннисистка
Фото: sport.ru
Десятая ракетка мира Онс Жабер сообщила, что заразилась коронавирусом.
"Привет всем! Несмотря на то, что я полностью прошла вакцинацию, болезнь меня не миновала. Последний тест на коронавирус оказался положительным. Я испытываю сильные симптомы заболевания, но надеюсь преодолеть вирус и быстро справиться с недугом. Сейчас я нахожусь на самоизоляции в Тунисе и буду сообщать о своём состоянии", – написала Жабер в своём "твиттере".
На прошлой неделе Жабер приняла участие в выставочном турнире в Абу-Даби. До его начала коронавирусом заразилась Эмма Радукану, а после него положительные анализы сдали Рафаэль Надаль и его тренер Карлос Мойя, а также Белинда Бенчич.
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