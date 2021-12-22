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АТР представила лучшие удары 2021 года. ВИДЕО
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фото - flashscore.com.ua
Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала подборку лучших ударов сезона 2021 года.
В этом видео нашлось место Новаку Джоковичу, Рафаэлю Надалю, Диего Шварцману и другим игрокам.
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