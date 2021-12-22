  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Чисора хочет провести бой с Уайлдером
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чисора хочет провести бой с Уайлдером

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Британец считает, что он сможет одолеть Деонтея

Чисора хочет провести бой с Уайлдером

independent.co.uk / РА

Новина українською

Британский боксёр Дерек Чисора выразил желание провести бой с бывшим чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

"Следующий бой я проведу в США. Готов принять этот бой с Уайлдером. Американцы хотят, чтобы я приехал. Но мне нужна виза, нужно ехать в США, потому что там не сажают на самоизоляцию. Послушайте, никто не дерётся так, как я. Молодые боксёры сейчас по большей части беспокоятся только о победе, я же покинул арену с опухшими глазами. Когда проснулся на следующее утро, всё это дерьмо пропало. Я никого не боюсь. Мне это нравится. Не хотите — можете не смотреть мои бои, мне не нужны ваши негативные флюиды", — приводит слова Чисоры BoxingNews24.

Напомним, в минувшие выходные Чисора встречался с новозеландцем Джозефом Паркером.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дерек Чисора
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...