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Рафаэль Надаль: Из-за травмы я могу пропустить Australian Open

Теннис
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Рафе предстоит принять непростое решение

Рафаэль Надаль: Из-за травмы я могу пропустить Australian Open

фото - rolandgarros.com

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о планах на ближайшее будущее. Бывшая первая ракетка мира не исключил, что пропустит Australian Open.

"Мне нужно поговорить со своей командой, посмотреть, как отреагирует моё тело на турнир в Абу-Даби. Даже не в своей лучшей форме я смог навязать конкуренцию топовым теннисистам, так что мне ещё предстоит принять решение по Australian Open. Моя травма ноги ещё даёт о себе знать, в моём возрасте нужно следить за каждым движением и реакцией организма на него", — цитирует Надаля Tennis365.

Напомним, Надаль в полуфинале проиграл Энди Маррею, а в матче за третье место — канадцу Денису Шаповалову.

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В статье: Рафаэль Надаль
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