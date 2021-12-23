Свитолина объявила имя нового тренера

Элина Свитолина на своей странице в Instagram объявила о начале сотрудничества с латвийским специалистом Андисом Юшкой, который ранее тренировал Елену Остапенко и Аманду Анисимову.

Тренер мужа теннисистки Гаэля Монфиса Гюнтер Бресник вошел в команду Свитолиной в качестве консультанта, а Юрий Жураковский будет отвечать за физическую подготовку.

Элина Свитолина начнет сезон 3-9 января на турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия).