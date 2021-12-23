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Свитолина объявила имя нового тренера

Теннис
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Первая ракетка Украины определилась с новой командой

Свитолина объявила имя нового тренера

Фото: AFP/Автор - неизвестен

Новина українською

Элина Свитолина на своей странице в Instagram объявила о начале сотрудничества с латвийским специалистом Андисом Юшкой, который ранее тренировал Елену Остапенко и Аманду Анисимову.

Тренер мужа теннисистки Гаэля Монфиса Гюнтер Бресник вошел в команду Свитолиной в качестве консультанта, а Юрий Жураковский будет отвечать за физическую подготовку.

Элина Свитолина начнет сезон 3-9 января на турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия).

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В статье: теннис Элина Свитолина
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