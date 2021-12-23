Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина объявила имя нового тренера
Первая ракетка Украины определилась с новой командой
Фото: AFP/Автор - неизвестен
Элина Свитолина на своей странице в Instagram объявила о начале сотрудничества с латвийским специалистом Андисом Юшкой, который ранее тренировал Елену Остапенко и Аманду Анисимову.
Тренер мужа теннисистки Гаэля Монфиса Гюнтер Бресник вошел в команду Свитолиной в качестве консультанта, а Юрий Жураковский будет отвечать за физическую подготовку.
Элина Свитолина начнет сезон 3-9 января на турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Черноморец может подписать бывшего защитника Динамо - СМИ
- Барса берёт Торреса, Бензема тащит Реал, Ярмолу ждут в Турции. Главные новости за 22 декабря
- "Чемпіон трьох країн" - вышла в свет автобиографическая книга Романа Григорчука
- Барти повторила достижения Серены Уильямс и Граф
- Минус один холостяк. Денис Попов вчера отгулял свадьбу. ФОТО
- Красотка дня. Свежеиспеченная невеста молодого защитника Руха. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...