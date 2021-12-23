Легендарную теннисистку могут посадить в тюрьму

Бывшей первой ракетке мира и 14-кратной победительнице турниров Большого шлема Аранче Санчес-Викарио грозит тюремный срок за незаконные финансовые операции.

Сообщается, что Санчес-Викарио вместе с мужем Жузепом Сантаканой провернули схему, чтобы не выплачивать большую сумму долга Банку Люксембурга.

Долг Санчес-Викарио составляет 7,5 миллиона евро. Прокурор требует для теннисистки четыре года лишения свободы и выплату компенсации Банку Люксембурга в сумме 6,1 миллиона евро.