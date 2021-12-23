Греческая теннисистка признана лучшей спортсменкой года

Греческая теннисистка Мария Саккари признана лучшей спортсменкой 2021 года в своей стране. Очередной год она завершила на шестом месте в рейтинге WTA.

Победителя конкурса определяли спортивные журналисты страны. Спортсменом года они признали баскетболиста Янниса Адетокунбо.

В завершившемся сезоне Саккари дважды выходила в полуфинал турниров "Большого шлема". Она стала второй на "Ролан Гаррос" и US Open. Кроме того, Мария впервые в карьере поднялась в топ-10 рейтинга WTA.

Отметим, что Саккари — не первая теннисистка, признанная лучшей спортсменкой 2021 года в своей стране.