Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Четыре украинки сыграют на Australian Open в парном разряде
Будем болеть
фото - btu.org.ua
Представлен заявочный лист Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде.
В женской сетке Украину представят четыре теннисистки – Людмила Киченок в Мельбурне сыграет с Еленой Остапенко, Надежда Киченок – с Саней Мирзой, Ангелина Калинина – с Варварой Грачевой, а Марта Костюк – с Анной Калинской.
Ранее стало известно, что в основе первого в сезоне турнира Большого шлема в одиночном разряде Украину представят Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Ангелина Калинина.
В квалификации Australian Open сыграют Леся Цуренко, Катерина Байндль, Дарья Снигур и Катерина Бондаренко.
Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 17 по 30 января.
Популярное сейчас
- Селезнев: Если я не футболист, то как забил 117 голов? С клюшкой бегал?
- АПЛ отказалась переносить матч Бернли – Эвертон. У ирисок здоровы 9 полевых футболистов
- Морозюк: Милевский на стиле - мог минут пять стоять перед зеркалом
- Полуфиналистка Australian Open снялась с турнира
- Мальдивы? Не слышали! Бущан с Федецкий и экс-динамовцами отправился за зимнюю охоту. ФОТО
- Репетиция золотой свадьбы. Капитан Динамо очень оригинально отметил юбилей с женой. ФОТО