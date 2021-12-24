Четыре украинки сыграют на Australian Open в парном разряде

Представлен заявочный лист Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде.

В женской сетке Украину представят четыре теннисистки – Людмила Киченок в Мельбурне сыграет с Еленой Остапенко, Надежда Киченок – с Саней Мирзой, Ангелина Калинина – с Варварой Грачевой, а Марта Костюк – с Анной Калинской.

Ранее стало известно, что в основе первого в сезоне турнира Большого шлема в одиночном разряде Украину представят Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Ангелина Калинина.

В квалификации Australian Open сыграют Леся Цуренко, Катерина Байндль, Дарья Снигур и Катерина Бондаренко.

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 17 по 30 января.