  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Битва Джоковича и Надаля на Ролан Гаррос – матч года на турнирах Большого шлема
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Битва Джоковича и Надаля на Ролан Гаррос – матч года на турнирах Большого шлема

Теннис
(1 голосов)

Достойный выбор

Битва Джоковича и Надаля на Ролан Гаррос – матч года на турнирах Большого шлема

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Ассоциация теннисистов-профессионалов представил пятерку лучших поединков года на турнирах Большого шлема.

Рейтинг возглавил полуфинальный матч Ролан Гаррос между Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем, в котором победу в четырех сетах одержал теннисист из Сербии (3:6, 6:3, 7:6, 6:2).

Второе место заняла победа Джоковича над Александром Зверевым в полуфинале US Open (4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2), третьим стал Фрэнсис Тиафу, который в третьем круге US Open обыграл Андрея Рублева (4:6, 6:3, 7:6, 4:6, 6:1), четвертое место досталось матчу второго раунда Australian Open между Стефаносом Циципасом и Танаси Коккинакисом (6:7, 6:4, 6:1, 6:7, 6:4), а пятую строку занял Энди Маррей со своим камбэком во втором круге Уимблдона в поединке с Оскаром Отте (6:3, 4:6, 4:6, 6:4, 6:2).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...