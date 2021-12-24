Битва Джоковича и Надаля на Ролан Гаррос – матч года на турнирах Большого шлема

Ассоциация теннисистов-профессионалов представил пятерку лучших поединков года на турнирах Большого шлема.

Рейтинг возглавил полуфинальный матч Ролан Гаррос между Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем, в котором победу в четырех сетах одержал теннисист из Сербии (3:6, 6:3, 7:6, 6:2).

Второе место заняла победа Джоковича над Александром Зверевым в полуфинале US Open (4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2), третьим стал Фрэнсис Тиафу, который в третьем круге US Open обыграл Андрея Рублева (4:6, 6:3, 7:6, 4:6, 6:1), четвертое место досталось матчу второго раунда Australian Open между Стефаносом Циципасом и Танаси Коккинакисом (6:7, 6:4, 6:1, 6:7, 6:4), а пятую строку занял Энди Маррей со своим камбэком во втором круге Уимблдона в поединке с Оскаром Отте (6:3, 4:6, 4:6, 6:4, 6:2).