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Топ-100 ударов и розыгрышей года на турнирах АТР. ВИДЕО
40 минут первоклассного тенниса
Фото: AFP/Автор - неизвестен
YouTube-канал Tennis TV представил сотню лучших ударов и розыгрышей 2021 года на турнирах АТР.
В этом видео засветились Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и другие звезды мужского тенниса.
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