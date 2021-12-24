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Топ-100 ударов и розыгрышей года на турнирах АТР. ВИДЕО

Теннис
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40 минут первоклассного тенниса

Топ-100 ударов и розыгрышей года на турнирах АТР. ВИДЕО

Фото: AFP/Автор - неизвестен

Новина українською

YouTube-канал Tennis TV представил сотню лучших ударов и розыгрышей 2021 года на турнирах АТР.

В этом видео засветились Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и другие звезды мужского тенниса.

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В статье: Новак Джокович теннис Рафаэль Надаль
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