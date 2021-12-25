АТР объявили процент вакцинированных игроков в Туре

Около 95% игроков АТР на сегодняшний день уже вакцинированы. Об этом сообщил Саймон Хигсон, глава департамента АТР по связям с общественностью.

Высокие показатели иммунизации от СOVID-19 связывают с обязательностью наличия вакцины на открытом чемпионате Австралии – Australian Open.

Ранее публиковалась информация о цифре 85%, однако в реальности она оказалась еще выше.