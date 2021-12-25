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АТР объявили процент вакцинированных игроков в Туре
Хорошие показатели
Фото: sport.ru
Около 95% игроков АТР на сегодняшний день уже вакцинированы. Об этом сообщил Саймон Хигсон, глава департамента АТР по связям с общественностью.
Высокие показатели иммунизации от СOVID-19 связывают с обязательностью наличия вакцины на открытом чемпионате Австралии – Australian Open.
Ранее публиковалась информация о цифре 85%, однако в реальности она оказалась еще выше.
Напомним, ранее АТР
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