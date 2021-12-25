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Рафаэль Надаль желает всем счастливого Рождества. Видео
Легенда
Испанский теннисист Рафаэль Надаль пожелал всем поклонникам счастливого Рождества. Ответное видео размещено на странице rafanadalmuseum в Instagram.
Напомним, ранее АТР
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