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Рафаэль Надаль желает всем счастливого Рождества. Видео

Теннис
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Легенда

Рафаэль Надаль желает всем счастливого Рождества. Видео

UA-Футбол
Новина українською

Испанский теннисист Рафаэль Надаль пожелал всем поклонникам счастливого Рождества. Ответное видео размещено на странице rafanadalmuseum в Instagram.

Напомним, ранее АТР назвали главный камбек 2021 года.

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В статье: Рафаэль Надаль
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