Федерер о детстве: Все шло на крики и слезы

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, как в детстве реагировал на проигранные очки. Его слова цитирует Tennis World:

"В юности я жаловался на каждое проигранное очко. Я мог истерить, нецензурно выражаться и плакать. Не знаю, как мне удалось повзрослеть и начать вести себя лучше. Тогда я терял очень много энергии – все шло на крики и слезы.

Сейчас я спокоен. Могу давать пресс-конференции после поражений на Roland Garros и Wimbledon. Сейчас мне скорее приходится вынуждать себя проявлять эмоции, я слишком спокоен на корте" – сказал он.