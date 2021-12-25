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Федерер о детстве: Все шло на крики и слезы
Комментарий легенды тенниса
Getty Images
Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, как в детстве реагировал на проигранные очки. Его слова цитирует Tennis World:
"В юности я жаловался на каждое проигранное очко. Я мог истерить, нецензурно выражаться и плакать. Не знаю, как мне удалось повзрослеть и начать вести себя лучше. Тогда я терял очень много энергии – все шло на крики и слезы.
Сейчас я спокоен. Могу давать пресс-конференции после поражений на Roland Garros и Wimbledon. Сейчас мне скорее приходится вынуждать себя проявлять эмоции, я слишком спокоен на корте" – сказал он.
Напомним, что ранее АТР
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