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Федерер о детстве: Все шло на крики и слезы

Теннис
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Комментарий легенды тенниса

Федерер о детстве: Все шло на крики и слезы

Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, как в детстве реагировал на проигранные очки. Его слова цитирует Tennis World:

"В юности я жаловался на каждое проигранное очко. Я мог истерить, нецензурно выражаться и плакать. Не знаю, как мне удалось повзрослеть и начать вести себя лучше. Тогда я терял очень много энергии – все шло на крики и слезы.

Сейчас я спокоен. Могу давать пресс-конференции после поражений на Roland Garros и Wimbledon. Сейчас мне скорее приходится вынуждать себя проявлять эмоции, я слишком спокоен на корте" – сказал он.

Напомним, что ранее АТР объявило цифру вакцинированных в Туре.

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В статье: Роджер Федерер
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