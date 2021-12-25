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Свитолина и Монфис поздравляют всех с Рождеством. Фото

Теннис
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Спортивные звезды

Свитолина и Монфис поздравляют всех с Рождеством. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина вместе со своим мужем, французом Гаэлем Монфисом поздравили своих поклонников с Рождеством Христовым. Соответствующий пост размещен на страницах обоих спортсменов в Instagram.

Напомним, что раньше Рафаэль Надаль желал всем счастливого Рождества.

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В статье: Элина Свитолина Гаэль Монфис
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