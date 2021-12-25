Новак Джокович не сыграет на ATP Cup

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович объявил, что не сыграет на стартовавшем 1 января АТР Cup. Таким образом, он отложил свой старт начала нового сезона.

Решение об участии или неучастии в Открытом чемпионате Австралии примет серб до конца текущего года.

Напомним, что для участия в Australian Open необходима вакцинация от Covid-19, а Новак пока отказывается говорить, прошел ли он процесс иммунизации.