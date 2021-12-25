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Новак Джокович не сыграет на ATP Cup

Теннис
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Новак Джокович не сыграет на ATP Cup

фото - flashscore.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович объявил, что не сыграет на стартовавшем 1 января АТР Cup. Таким образом, он отложил свой старт начала нового сезона.

Решение об участии или неучастии в Открытом чемпионате Австралии примет серб до конца текущего года.

Напомним, что для участия в Australian Open необходима вакцинация от Covid-19, а Новак пока отказывается говорить, прошел ли он процесс иммунизации.

Напомним, ранее АТР объявили количество вакцинированных игроков.

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В статье: Новак Джокович
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