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Новак Джокович не сыграет на ATP Cup
Обидно
фото - flashscore.com.ua
Первая ракетка мира, серб Новак Джокович объявил, что не сыграет на стартовавшем 1 января АТР Cup. Таким образом, он отложил свой старт начала нового сезона.
Решение об участии или неучастии в Открытом чемпионате Австралии примет серб до конца текущего года.
Напомним, что для участия в Australian Open необходима вакцинация от Covid-19, а Новак пока отказывается говорить, прошел ли он процесс иммунизации.
Напомним, ранее АТР
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