Свитолина готова вакцинироваться в третий раз ради Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №15) заявила о готовности провести третью иммунизацию от Covid-19. Ее слова приводит The Advertiser:

"Даже если скажут, что нужно сделать третью дозу, я с радостью это выполню. Сейчас я сама вижу, как много новых случаев, как многие игроки заразились.

Многие наши друзья заболели коронавирусом, так что ситуация сейчас довольно тяжелая" – сказала она.