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Свитолина готова вакцинироваться в третий раз ради Australian Open
Украинка готова к повторной иммунизации
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №15) заявила о готовности провести третью иммунизацию от Covid-19. Ее слова приводит The Advertiser:
"Даже если скажут, что нужно сделать третью дозу, я с радостью это выполню. Сейчас я сама вижу, как много новых случаев, как многие игроки заразились.
Многие наши друзья заболели коронавирусом, так что ситуация сейчас довольно тяжелая" – сказала она.
Напомним, что ранее Свитолина и Монфис
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