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Свитолина готова вакцинироваться в третий раз ради Australian Open

Теннис
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Украинка готова к повторной иммунизации

Свитолина готова вакцинироваться в третий раз ради Australian Open

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №15) заявила о готовности провести третью иммунизацию от Covid-19. Ее слова приводит The Advertiser:

"Даже если скажут, что нужно сделать третью дозу, я с радостью это выполню. Сейчас я сама вижу, как много новых случаев, как многие игроки заразились.

Многие наши друзья заболели коронавирусом, так что ситуация сейчас довольно тяжелая" – сказала она.

Напомним, что ранее Свитолина и Монфис пожелали всем счастливого Рождества.

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В статье: Элина Свитолина
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