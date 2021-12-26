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Свитолина рассказала детали свадьбы с Монфисом

Теннис
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Интересные моменты личной жизни

Свитолина рассказала детали свадьбы с Монфисом

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №15) рассказала интересные особенности своей свадьбы с французом Гаэлем Монфисом. Ее слова цитирует The Advertiser:

"Это был особый момент для меня и Гаэля. Тот месяц был очень загружен для нас обоих. У нас была свадьба, и на следующий день нам нужно было сразу вылететь в Токио, так что не было большого торжества, но это было чем-то особенным.

Мы поделились этим моментом с семьей и близкими друзьями. Это была действительно маленькая свадьба, и она была супер особенной… наверняка этот момент навсегда останется в наших воспоминаниях" – сказала она.

Напомним, что ранее Элина прокомментировала готовность произвести повторную иммунизацию от коронавируса.

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В статье: Элина Свитолина
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