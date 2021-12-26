Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина рассказала детали свадьбы с Монфисом
Интересные моменты личной жизни
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №15) рассказала интересные особенности своей свадьбы с французом Гаэлем Монфисом. Ее слова цитирует The Advertiser:
"Это был особый момент для меня и Гаэля. Тот месяц был очень загружен для нас обоих. У нас была свадьба, и на следующий день нам нужно было сразу вылететь в Токио, так что не было большого торжества, но это было чем-то особенным.
Мы поделились этим моментом с семьей и близкими друзьями. Это была действительно маленькая свадьба, и она была супер особенной… наверняка этот момент навсегда останется в наших воспоминаниях" – сказала она.
Напомним, что ранее Элина
Популярное сейчас
- Шаблий не получит проценты за трансфер Миколенко в Эвертон
- Козловский в коммунистическом стиле Маркса и Энгельса прокомментировал важность Кучука для Руха
- Гвардиола: Рано или поздно Манчестер Сити придется купить нападающего
- Легендарную теннисистку могут посадить в тюрьму
- Минус один холостяк. Денис Попов вчера отгулял свадьбу. ФОТО
- Красотка дня. Свежеиспеченная невеста молодого защитника Руха. ФОТО