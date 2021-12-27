  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Пятая ракетка мира подхватил коронавирус
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пятая ракетка мира подхватил коронавирус

Теннис
(1 голосов)

Очередная жертва пандемии

Пятая ракетка мира подхватил коронавирус

фото - twitter.com

Новина українською

Российский теннисист Андрей Рублев на своей странице в Твиттере объявил о том, что сдал положительный тест на коронавирус.

«У меня минимальные симптомы. Я в изоляции и соблюдаю все протоколы под наблюдением врачей», - написал пятый номер рейтинга АТР.

На данный момент участие Рублева в Открытом чемпионате Австралии находится под вопросом. В Мельбурне в парном разряде россиянин должен сыграть с украинским теннисистом Денисом Молчановым.

В 2021 году на Australian Open Андрей Рублев впервые в карьере дошел до четвертьфинала, проиграв будущему финалисту турнира Даниилу Медведеву.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Андрей Рублев коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...