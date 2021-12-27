Пятая ракетка мира подхватил коронавирус

Российский теннисист Андрей Рублев на своей странице в Твиттере объявил о том, что сдал положительный тест на коронавирус.

«У меня минимальные симптомы. Я в изоляции и соблюдаю все протоколы под наблюдением врачей», - написал пятый номер рейтинга АТР.

На данный момент участие Рублева в Открытом чемпионате Австралии находится под вопросом. В Мельбурне в парном разряде россиянин должен сыграть с украинским теннисистом Денисом Молчановым.

В 2021 году на Australian Open Андрей Рублев впервые в карьере дошел до четвертьфинала, проиграв будущему финалисту турнира Даниилу Медведеву.