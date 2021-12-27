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Джокович в четвертый раз назван спортсменом года в Европе

Теннис
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Джокович в четвертый раз назван спортсменом года в Европе

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Информационное агентство РАР представило результаты ежегодного голосования европейских СМИ на лучшего спортсмена континента.

В четвертый раз в карьере первую строку занял Новак Джокович – лидер рейтинга АТР в 2021 году выиграл три из четырех турниров Большого шлема и настиг Роджера Федерера и Рафаэля Надаля в списке самых титулованных теннисистов в истории.

Следом за Джоковичем расположились Роберт Левандовски (футбол), Макс Ферстаппен (Формула-1), Карстен Варльхом и Сифан Хассан (оба – легкая атлетика).

Александр Усик после сенсационной победы над Энтони Джошуа в бою за титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе в рейтинге PAP разделил 21-24 места.

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В статье: Новак Джокович теннис
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