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Второй тренер Надаля заразился коронавирусом
20 декабря положительный тест сдал и сам Рафаэль
фото - rolandgarros.com
Олимпийский чемпион в парном разряде Марк Лопес, являющийся одним из тренеров 20-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" испанца Рафаэля Надаля, сдал положительный тест на коронавирус, пишет Marca.
Лопес так же, как и заразившийся COVID-19 Карлос Мойя, сопровождал Надаля на выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ).
Напомним, Надаль сдал положительный тест на коронавирус по возвращении домой из Абу-Даби 20 декабря. На следующий день заразился Мойя.
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