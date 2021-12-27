Второй тренер Надаля заразился коронавирусом

Олимпийский чемпион в парном разряде Марк Лопес, являющийся одним из тренеров 20-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" испанца Рафаэля Надаля, сдал положительный тест на коронавирус, пишет Marca.

Лопес так же, как и заразившийся COVID-19 Карлос Мойя, сопровождал Надаля на выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, Надаль сдал положительный тест на коронавирус по возвращении домой из Абу-Даби 20 декабря. На следующий день заразился Мойя.