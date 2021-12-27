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Второй тренер Надаля заразился коронавирусом

Теннис
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20 декабря положительный тест сдал и сам Рафаэль

Второй тренер Надаля заразился коронавирусом

фото - rolandgarros.com

Новина українською

Олимпийский чемпион в парном разряде Марк Лопес, являющийся одним из тренеров 20-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" испанца Рафаэля Надаля, сдал положительный тест на коронавирус, пишет Marca.

Лопес так же, как и заразившийся COVID-19 Карлос Мойя, сопровождал Надаля на выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, Надаль сдал положительный тест на коронавирус по возвращении домой из Абу-Даби 20 декабря. На следующий день заразился Мойя.

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В статье: Рафаэль Надаль
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