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Эмма Радукану заключила крупный спонсорский контракт
Это уже пятый
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионка US Open – 2021, 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану стала лицом крупнейшего оператора сотовой связи в Великобритании Vodafone, пишет Daily Mail.
По информации издания, контракт с Радукану обошёлся компании в £ 3 млн (около $ 4 млн). О роли Эммы в продвижении бренда станет известно в феврале.
Отметим, это пятый крупный контракт Радукану после победы на турнире "Большого шлема". Ранее теннисистка начала сотрудничество с Dior, Tiffany, British Airlines и Evian.
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