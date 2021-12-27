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Эмма Радукану заключила крупный спонсорский контракт

Теннис
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Это уже пятый

Эмма Радукану заключила крупный спонсорский контракт

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпионка US Open – 2021, 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану стала лицом крупнейшего оператора сотовой связи в Великобритании Vodafone, пишет Daily Mail.

По информации издания, контракт с Радукану обошёлся компании в £ 3 млн (около $ 4 млн). О роли Эммы в продвижении бренда станет известно в феврале.

Отметим, это пятый крупный контракт Радукану после победы на турнире "Большого шлема". Ранее теннисистка начала сотрудничество с Dior, Tiffany, British Airlines и Evian.

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В статье: Эмма Радукану
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