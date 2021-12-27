Эмма Радукану заключила крупный спонсорский контракт

Чемпионка US Open – 2021, 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану стала лицом крупнейшего оператора сотовой связи в Великобритании Vodafone, пишет Daily Mail.

По информации издания, контракт с Радукану обошёлся компании в £ 3 млн (около $ 4 млн). О роли Эммы в продвижении бренда станет известно в феврале.

Отметим, это пятый крупный контракт Радукану после победы на турнире "Большого шлема". Ранее теннисистка начала сотрудничество с Dior, Tiffany, British Airlines и Evian.