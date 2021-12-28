Тим пропустит Australian Open

Победитель US Open-2020 Доминик Тим в Твиттере объявил, что не приедет в Мельбурн на Открытый чемпионат Австралии.

По словам Тима, его запястье полностью восстановилось, однако в команде теннисиста приняли решение отложить камбэк на конец января.

В 2021 году Тим на Australian Open защищал статус финалист – австриец в четвертом круге в трех сетах проиграл Григору Димитрову.

Доминик Тим из-за травмы руки в последний раз выходил на корт в июне.