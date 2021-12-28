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Тим пропустит Australian Open
Очень жаль
Победитель US Open-2020 Доминик Тим в Твиттере объявил, что не приедет в Мельбурн на Открытый чемпионат Австралии.
По словам Тима, его запястье полностью восстановилось, однако в команде теннисиста приняли решение отложить камбэк на конец января.
December 28, 2021
В 2021 году Тим на Australian Open защищал статус финалист – австриец в четвертом круге в трех сетах проиграл Григору Димитрову.
Доминик Тим из-за травмы руки в последний раз выходил на корт в июне.
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