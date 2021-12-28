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Отец Федерера: Роджер не сможет еще выиграть турнир Большого шлема

Теннис
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Семья швейцарца настроена скептически

Отец Федерера: Роджер не сможет еще выиграть турнир Большого шлема

Getty Images

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Отец Роджера Федерера Роберт в интервью oktennis.it рассказал, как 40-летний швейцарец проходит восстановление после очередной операции на колене.

«Он занимается физподготовкой и постепенно возвращается в форму.

Сможет ли Роджер снова выиграть Шлем? Нет, не сможет. Ладно, не спрашивайте меня об этом. Там будет видно», - заявил Федерер-старший.

Экс-первая ракетка мира и 20-кратный победитель мэйджоров в последний раз выходил на корт на Уимблдоне – 7 июля Федерер в трех сетах в 1/4 финала проиграл Хуберту Хуркачу.

Ранее стало известно, что Роджер Федерер не приедет на первый Шлем 2022 года в Австралии.

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В статье: теннис Роджер Федерер
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