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Отец Федерера: Роджер не сможет еще выиграть турнир Большого шлема
Семья швейцарца настроена скептически
Getty Images
Отец Роджера Федерера Роберт в интервью oktennis.it рассказал, как 40-летний швейцарец проходит восстановление после очередной операции на колене.
«Он занимается физподготовкой и постепенно возвращается в форму.
Сможет ли Роджер снова выиграть Шлем? Нет, не сможет. Ладно, не спрашивайте меня об этом. Там будет видно», - заявил Федерер-старший.
Экс-первая ракетка мира и 20-кратный победитель мэйджоров в последний раз выходил на корт на Уимблдоне – 7 июля Федерер в трех сетах в 1/4 финала проиграл Хуберту Хуркачу.
Ранее стало известно, что Роджер Федерер не приедет на первый Шлем 2022 года в Австралии.
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